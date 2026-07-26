Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Lugano et St-Gall tiennent la forme en ce début de saison. Après leurs succès respectifs sur ...
Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Super League: Lugano et St-Gall réussissent leur reprise

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Lugano et St-Gall tiennent la forme en ce début de saison. Après leurs succès respectifs sur le plan européen cette semaine, les deux clubs se sont imposés dimanche lors de la reprise de Super League.

Trois jours après sa probante victoire face au Benfica Lisbonne lors des qualifications pour l'Europa League (2-1), St-Gall a battu le FC Zurich sur le même score au Kybunpark. Après une première mi-temps fermée, ce sont pourtant les Zurichois qui ont ouvert la marque grâce à Umeh Emmanuel (50e).

Mais les Brodeurs ont renversé la situation en quatre minutes suite aux réussites de Lukas Görtler (70e) et Andrin Hunziker (74e). Vainqueurs de la Coupe de Suisse et deuxièmes du dernier championnat, les joueurs d'Enrico Maassen confirment qu'il faudra compter sur eux dans la course au titre cette saison.

Lugano s'en tire grâce aux balles arrêtées

Pour son premier match dans l'élite, Vaduz s'est incliné 2-1 à Lugano. La défense du néo-promu a rapidement montré ses limites. Tant Antonios Papadopoulos (29e) que Lukas Mai (37e) ont tiré parti des largesses du marquage liechtensteinois pour trouver le chemin des filets, à chaque fois sur coups de pied arrêtés.

Lutfi Dalipi a réduit la marque à la 71e, sans conséquence pour les protégés de Mattia Croci-Torti. Victorieux face à Dukagjini en qualifications pour la Conference League (1-0), les Tessinois peuvent rêver d'un meilleur destin que l'an dernier, où ils n'avaient remporté que deux de leurs neuf premières sorties officielles de la saison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Super League: Sion s'incline d'entrée à Berne

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 16:14

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 04:09

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 21:21

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:13

Articles les plus lus

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:09

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:13

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 21:21

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Sion commence par un déplacement difficile à YB

Football    Actualisé le 26.07.2026 - 04:09

Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 14:29

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:09

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Défaite frustrante pour Servette, battu par Bâle

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:13

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Le manque de réalisme plombe la reprise du Servette FC

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 21:21

Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Le gardien cap-verdien Vozinha rejoint le championnat chilien

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 07:19

Le Néerlandais Summerville quitte West Ham pour Al-Hilal

Le Néerlandais Summerville quitte West Ham pour Al-Hilal

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 07:25

Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Kang-In Lee quitte le PSG pour l'Atlético Madrid

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 14:29

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Lausanne contraint au nul face à GC pour sa reprise

Football    Actualisé le 25.07.2026 - 20:09