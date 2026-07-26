Tokyo: Sébastien Buemi bouté hors des points après une pénalité

Sébastien Buemi a perdu les points de sa 7e place obtenue lors de la deuxième course de formule ...
Tokyo: Sébastien Buemi bouté hors des points après une pénalité

Tokyo: Sébastien Buemi bouté hors des points après une pénalité

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ISAAC ESQUIVEL

Sébastien Buemi a perdu les points de sa 7e place obtenue lors de la deuxième course de formule E à Tokyo. Plusieurs heures après la course, le Vaudois a écopé d'une pénalité de cinq secondes.

Le pilote suisse du team Envision a été sanctionné pour avoir causé une collision avec l'Espagnol Josep Marti (Cupra). En conséquence, Buemi recule au 15e rang du classement. Le meilleur Suisse dans la capitale nippone dimanche a donc finalement été le Bernois Nico Müller (Porsche), 7e.

Au championnat, la lutte pour le titre est extrêmement serrée avant les deux dernières courses prévues à Londres (15/16 août). L'Anglais Jake Dennis (Andretti) est leader avec 146 points devant le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar/144) et l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche/141). Tenant du titre, l'Anglais Oliver Rowland (Nissan) reste en embuscade avec 132 points.

Meilleur Suisse, le Genevois Edoardo Mortara (Mahindra) occupe le 5e rang avec 116 points.

/ATS
 

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