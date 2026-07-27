Les Sixers souhaitent la bienvenue à LeBron James

Trois jours après l'annonce de LeBron James de son arrivée chez les 76ers, la franchise de ...
Les Sixers souhaitent la bienvenue à LeBron James

Les Sixers souhaitent la bienvenue à LeBron James

Photo: KEYSTONE/AP/Tony Dejak

Trois jours après l'annonce de LeBron James de son arrivée chez les 76ers, la franchise de Philadelphie s'est exprimée lundi dans un communiqué.

Elle se dit heureuse d'accueillir 'l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA'.

L'annonce de la nouvelle destination du 'King' était fortement attendue depuis que le joueur de 41 ans, quadruple champion NBA, avait annoncé fin juin son départ des Los Angeles Lakers où il évoluait depuis 2018.

Le suspense a pris fin vendredi, quand LeBron James lui-même a annoncé rejoindre les Sixers, sa quatrième franchise depuis le début de sa carrière après Cleveland, Miami et les Lakers.

'Il n'y a pas de mots pour mesurer l'impact qu'il va avoir sur cette organisation', s'est réjoui Mike Gansey, président des opérations basket de Philadelphie.

'J'ai eu le plaisir de connaître LeBron depuis le lycée, a repris Gansey qui a affronté LeBron au lycée dans l'Ohio, et j'ai pu voir l'impact énorme qu'il a eu dans chaque étape de sa carrière. C'est un professionnel accompli, un grand compétiteur, un travailleur infatigable (...) Nous ne pouvons pas être plus heureux de l'avoir officiellement parmi nous et avons hâte de l'accueillir'.

Vendredi, LeBron James a avoué avoir pensé à arrêter sa carrière, après la lourde défaite de Los Angeles en demi-finale de conférence Ouest. Mais il a finalement décidé de continuer, désireux d'envisager un nouveau titre de champion, à Philadelphie.

/ATS
 

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