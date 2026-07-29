Naissance d'un bébé gorille au zoo de Zurich

Les gorilles du zoo de Zurich ont vécu un heureux évènement. La femelle Mayumi a mis au monde ...
Naissance d'un bébé gorille au zoo de Zurich

Naissance d'un bébé gorille au zoo de Zurich

Photo: Zoo de Zurich

Les gorilles du zoo de Zurich ont vécu un heureux évènement. La femelle Mayumi a mis au monde son premier petit. Le parc exprime son 'optimisme prudent' à propos de ses chances de survie, les premières semaines étant les plus délicates.

Le bébé, dont le sexe n'est pas encore connu, est né lundi matin vers 10h00 sans complications, indique le zoo de Zurich mercredi. Il tétait déjà le lait de sa mère peu de temps plus tard. Son père s'appelle Bwana.

Le directeur du zoo, Severin Dressen 'se réjouit' de cette naissance, mais il prévient aussi que les premières semaines de vie sont les plus délicates, même si le nouveau-né donne l'impression d'être en pleine santé. Sa mère s'occupe de lui de manière exemplaire et les autres gorilles ont accepté le petit au sein du groupe, se félicite le directeur. 'Nous allons continuer à observer la situation de près ces prochains jours.'

/ATS
 

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