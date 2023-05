Tina Turner est décédée

La chanteuse Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. La star vivait depuis plusieurs années à Küsnacht, près de Zurich.

'C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner', indique le communiqué, ajoutant que la chanteuse américaine, naturalisée suisse, laissait 'derrière elle sa plus grande oeuvre: sa musique'.

Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux Etats-Unis, elle aura remporté huit Grammys, les récompenses de la musique américaine.

Avec des tubes comme 'Proud Mary' ou 'The Best', l'artiste à la crinière blonde et au sourire ravageur a su enflammer les foules grâce à son jeu de scène explosif.

'Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain', ajoute le communiqué sur son compte officiel.

La Maison Blanche a salué une 'icône', déplorant 'une perte immense'.

/ATS