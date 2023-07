Deux fresques de Saype sur les hauteurs de Villars (VD)

L'artiste franco-suisse Saype a dévoilé vendredi sa nouvelle oeuvre, deux fresques peintes à même le sol sur deux versants du domaine skiable de Villars-sur-Ollon (VD). Elles représentent deux enfants qui dessinent, à leur façon, le monde qui les entoure.

'Avec ces deux fresques, peintes à des altitudes différentes, je souhaite montrer l'importance d'avoir différents points de vue dans notre société, que l'uniformité des avis constitue un danger', explique Saype, interrogé par Keystone-ATS.

Les deux oeuvres se trouvent les sites de Chaux-Ronde et du Grand Chamossaire et s'étalent environ sur 2700 et 3700 m2.

Pour peintre ce diptyque, intitulé 'Le soleil a rendez-vous avec la lune', Saype a utilisé son habituelle peinture biodégradable, composée à base de craie et charbon.

La durée de vie des deux oeuvres dépendra de la météo et de la repousse de l'herbe, mais leur créateur estime qu'elles devraient rester visibles entre deux semaines et un mois.

Saype relève encore que, par rapport aux fresques qu'il peint habituellement à plat, celles de Villars pourront davantage être appréciées par les promeneurs. Il ajoute toutefois que leur création a été 'difficile physiquement' en raison de la pente et des aléas météorologiques.

Rendez-vous annuel à Villars

Déjà présent en 2022 à Villars, Saype reviendra ces prochaines années dans la station vaudoise. 'L'idée consiste à avoir un rendez-vous annuel et de raconter une histoire sur plusieurs années', indique-t-il.

Saype (pour Say - dire - et Peace - la paix), de son vrai nom Guillaume Legros, est né à Belfort (F) en 1989. Ses oeuvres éphémères, à la fois poétiques et engagées, ont été réalisées à travers le monde.

Il s'est notamment fait connaître pour ses créations au siège des Nations unies à New York ou sur le Champ de Mars à Paris. Il a aussi souvent oeuvré en Suisse, dernièrement à Lausanne avec le lancement d'une autre série sur les déchets sauvages.

