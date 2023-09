L'oeuvre d'art « Tilo » inaugurée sur le tympan du Palais fédéral

L'oeuvre d'art 'Tilo', qui orne désormais le tympan du Palais fédéral, a été inaugurée mardi à l'occasion de la fête des 175 ans de la Constitution. La création de l'artiste bâloise Renée Levi est composée de plaques en céramique qui reflètent la lumière.

Plus précisément, 246 plaques pour symboliser les 200 sièges du Conseil national et les 46 du Conseil des Etats. En réfléchissant la lumière du jour et l'éclairage nocturne, la mosaïque géante doit donner à la façade l'illusion d'un léger mouvement.

L'oeuvre contemporaine est intitulée 'Tilo' en hommage à la Neuchâteloise Tilo Frey (1923-2008), femme de couleur, parmi les 12 premières élues au Parlement fédéral, juste après l'introduction du droit de vote et d'éligibilité des femmes en 1971.

Le projet artistique a été sélectionné en 2022 dans le cadre d'un concours, parmi 13 autres propositions. Malgré de nombreuses tentatives pour l'orner, le fronton du Palais fédéral était resté nu depuis l'achèvement du bâtiment en 1902.

/ATS