Les salles de cinéma toujours moins fréquentées qu'avant le covid

Les cinémas suisses ont enregistré plus de 10 millions d'entrées en 2023, selon des chiffres provisoires publiés vendredi par l'OFS. Bien que toujours inférieur de 16% par rapport à l'année 2019, c'est le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie de covid.

Les films américains ont fait un carton l'an dernier, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Bien que seul un quart des films projetés provenait des Etats-Unis (contre 48% d'Europe et 28% d'autres pays), ils ont représenté 60% des projections et concentré 68% des entrées.

Le Film 'Barbie' de Warner Bros. se hisse en tête du classement des films américains les plus vus en Suisse romande avec 214'000 entrées, devant 'Avatar' de Disney et 'The Super Mario Bros. Movie' d'Universal.

Parmi les productions helvétiques, c'est 'Last Dance' de Delphine Lehericey qui remporte la palme (21'000 entrées), suivi de 'La Ligne' d'Ursula Meier et 'Interdit aux chiens et aux Italiens' d'Alain Ughetto. Selon l'OFS, 6% des films projetés dans les salles helvétiques en 2023 étaient suisses.

