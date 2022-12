Une aide de la Suisse « pour cet hiver » et pour la reconstruction

Avec une enveloppe de 100 millions de francs qui vient d'être approuvée par le Parlement, la Suisse veut aider l'Ukraine à « traverser la crise », a dit mardi à Paris Ignazio Cassis. Le président Volodymyr Zelensky évalue les besoins du pays à 800 millions cet hiver.

« J'attends de cette conférence que nous rassemblions tous les moyens et ressources nécessaires pour aider les Ukrainiens à traverser la crise et, au-delà, pour leur redonner espoir », a affirmé M. Cassis dans son discours. Il a souligné que les différentes conférences qui se sont tenues à Varsovie, Berlin et maintenant à Paris « permettent de poursuivre l’engagement commun observé à Lugano » en juillet.

« L’enveloppe de 100 millions de francs débloquée par le Conseil fédéral en novembre (...), sera destinée à des infrastructures civiles et à la population ukrainienne », a précisé un communiqué du Département des affaires étrangères (DFAE). « La Suisse dispose ici d’une expertise reconnue », a-t-il précisé.

« Que ce soit à travers les principes de la conférence de Lugano sur la reconstruction ou à travers notre expertise humanitaire sur le terrain, la Suisse est très présente sur le terrain de l’aide et la reconstruction de l’Ukraine », a souligné M. Cassis.

L'enveloppe de 100 millions a été approuvée le 5 décembre par le Conseil des Etats, après le feu vert déjà donné le 29 novembre par le National. La Suisse avait déjà alloué ce printemps une aide humanitaire de 80 millions de francs pour ce pays attaqué fin février par la Russie.

Une cargaison de 30 générateurs

« Une cargaison contenant 30 générateurs destinés à la production d’énergie a été acheminée en Ukraine plus tôt cette semaine », a précisé le DFAE. De plus, « l’achat de 25 chauffages mobiles, incluant accessoires et générateurs, a été effectué et le matériel sera livré en Ukraine avant la fin de l’année », a-t-il ajouté.

Lors de la conférence organisée par Emmanuel Macron, M. Zelensky a estimé à au moins 800 millions d'euros les besoins d'aide d'urgence pour faire face au besoin de la population pendant l'hiver. Il s'est exprimé à distance. Selon le chef de l'Etat français, les promesses de contributions s'élevaient déjà mardi matin à 400 millions et devaient « augmenter durant la conférence ».

