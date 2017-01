Les courses de chiens de traîneaux s'annoncent belles

La traditionnelle course a de grandes chances de se dérouler intégralement grâce aux dernières chutes de neige. La manifestation a lieu les 28 et 29 janvier prochains à Saignelégier. Le président Didier Queloz a présenté mercredi matin le programme de cette édition, avec deux plans: le plan A en cas d'enneigement suffisant, comme en 2015, et le plan B, en cas d'absence d'or blanc, comme en 2016. Dans tous les cas, des animations permanentes seront présentes dans et autour de la Halle-Cantine. Quelques nouveautés viennent d'ailleurs pimenter cette 45e édition: l'association SOS Chiens polaires informera les visiteurs sur les besoins spécifiques de ces canidés, une piste de pétanque sur glace, mais aussi un simulateur de Golf Indoor ou encore la présence de l'école de parapente PILOT de Moutier. La ville est d'ailleurs l'invité d'honneur de la manifestation.

Moutier dévoile ses plus beaux atouts

La cité prévôtoise a l'occasion de se mettre en avant lors de cet événement. Pour Stéphane Froidevaux, conservateur du musée du tour automatique et d'histoire de la ville, « le premier avantage est de présenter l’attractivité du bourg prévôtois avec un panel d’activité très large. Il est donc important d’exporter ce message à travers un événement comme celui-ci ». De nombreux aspects seront représentés, notamment la culture par les concerts d'un trio emmené par Alain Tissot ou celui du groupe Diabolo. Des vins prévôtois, du viticulteur Aurèle Morf, apportera un peu plus de saveur à cette exposition.

Une course de chiens de traîneaux… en cas d'enneigement suffisant

Les spectateurs pourront surtout admirer les traditionnelles courses qui réuniront plus de 130 concurrents, un record. Elles auront lieu le matin dès 9h30 avec comme point d'orgue, la boucle de 35km passant par six communes différentes. Mais les compétitions auront lieu uniquement en cas de bonnes conditions météorologiques.

A noter encore que l’organisation s’est liée aux CJ pour inciter les gens à utiliser les transports publics. Une personne qui achète une carte journalière des Chemins de fer Jurassiens à 8.- verra son entrée offerte. /tey