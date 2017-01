Le cœur de la vie politique bernoise a 600 ans

De multiples manifestations sont prévues pour permettre à tout un chacun, même s'il ne s'intéresse pas à la politique, de découvrir les recoins du Rathaus.

Le 17 mars, à l'occasion de la Nuit des Musées, les curieux pourront déambuler dans les couloirs et les salles du bâtiment, discuter avec un conseiller d'Etat ou un député et flâner dans une exposition qui réunit pour la première fois les attributs des huissiers des 26 cantons et de la Confédération.