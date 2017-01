Mieux soutenir le ski de fond

Il propose au canton de Berne de puiser dans le fonds du sport pour subventionner les dameuses pour le ski de fond. Le député de Bévilard rappelle que le balisage des pistes engendre des coûts et que ceux-ci sont pris en charge par des associations à but non lucratif.

Peter Gasser point aussi du doigt des différences cantonales, à l’échelle de l’arc jurassien. Les machines utilisées sur les pistes neuchâteloises et jurassiennes reçoivent des aides, notamment du fonds de la Loterie romande, alors que les machines bernoises ne touchent aucune subvention. D’après lui, cette situation fait plonger les finances des associations à but non lucratif. Il cite en exemple le cas de l’association Espace Nordique Erguël qui doit, en grande partie, assumer les frais d’achat de dameuse, dont le prix avoisine les 200'000. /anl