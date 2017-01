Une voie express pour les vélos et les piétons à Bienne

La place réservée aux vélos au sein de la planification urbanistique 2050 de Bienne et Nidau réjouit les cyclistes. Pro Velo Bienne-Seeland-Jura bernois a fait part de son avis vendredi matin lors d’une conférence de presse. Après avoir analysé la situation quartier par quartier, elle se dit satisfaite du développement proposé par les communes de Bienne et Nidau pour les deux roues.

L’association s’inquiète toutefois sur sa réalisation effective : « pour l’heure le concept nous a été présenté comme bouillon. Nous souhaitons obtenir quelque chose de fixe et d’officiel », a déclaré Carine Stucki, la directrice de Pro vélo Bienne-Seeland-Jura bernois

Elle dénonce aussi la perte de qualité de certaines liaisons ainsi que des liaisons manquantes. Pro Vélo propose donc des améliorations, notamment par le biais d’une voie express destinée aux piétons et aux vélos. Celle-ci se situerait entre le chemin du Champ-du-Moulin et le Quai du Bas à hauteur des voies de chemin de fer. Cette idée sera soumise sous forme d’avis dans le cadre de la participation publique sur la Planification d'accompagnement urbanistique de la branche Ouest de l'A5.

De bonnes intentions mais…

L’Association transports et environnement (ATE) a aussi pris part à la conférence de presse. Son représentant et membre Urs Scheuss estime que la planification va dans la bonne direction : « en principe, il y a l’intention de promouvoir la mobilité douce et les transports publics mais tout n’est pas encore fixé ni sûre ».

Il a par ailleurs présenté l’avis de l’ATE sur le projet d’autoroute, proprement dit. L’association s’oppose à SA réalisation, telle que prévue actuellement et demande un redimensionnement de l’axe ouest de l’A5. /anl