Digger en lice pour un prix d’un million de dollars

La Fondation Digger pourrait toucher le pactole. Le projet DOME de l’organisation à but non lucratif de déminage basée à Tavannes a été sélectionné pour la finale du prestigieux concours Robotics Awards for Good. Le premier prix est un chèque d’un million de dollars, soit quasiment le même montant en francs suisses, qui sera décerné en février à Dubaï.

Le concept DOME apporte une solution à deux problèmes distincts. D’un côté la localisation des explosifs sous les décombres et de l’autre le déminage effectif. La solution proposée par la Fondation Digger consiste à utiliser des machines à distance, guidées par un pilote qui se trouve à plusieurs kilomètres, grâce à un casque de réalité virtuelle.

La démonstation du système DOME aura lieu à Dubaï les 18 et 19 février 2017. /jeb