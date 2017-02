Plonk et Replonk débarque à Porrentruy

Plonk et Replonk pose ses valises à Porrentruy. La commune va mettre à disposition des locaux pour le trio d’artistes chaux-de-fonniers. Jacques et Hubert Froidevaux, ainsi que Miguel Angel Morales, pourront exposer leurs œuvres dans les anciens bureaux de Jura Tourisme, au rez-de-chaussée de l’aile sud du Musée de l’Hôtel Dieu. La convention de partenariat a été signée jeudi après-midi. Au moins pendant les cinq prochaines années, le collectif Plonk et Replonk va prendre possession de cet espace en proposant des expositions permanente et temporaire. Les lieux devraient être ouverts au public dès cet été.

Un lieu pour faire marrer les gens

Le collectif, qui propose des photomontages loufoques, cherchait un lieu pour faire marrer les gens. Les autorités municipales ont invité ses membres à découvrir les 70 m2 des anciens bureaux de Jura Tourisme. Les trois artistes ont été conquis autant par les lieux que par son emplacement, à proximité du Musée de l’Hôtel Dieu. C’est par une carte postale de leur invention que Plonk et Replonk a fait connaître son opinion en deux mots : « Volontiers oui ! ».

Une nouvelle offre touristique

Les autorités municipales sont persuadées que ce musée va attirer du monde, notamment depuis Paris. Plonk et Replonk connaît un grand succès dans la ville lumière. Les coûts de l’aménagement et de la scénographie se montent à environ 100'000 francs, pris en charge par moitié par la municipalité. /ncp