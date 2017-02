Le feu à Reconvilier

Reconvilier a été le théâtre d’un incendie. Le feu a pris dimanche en fin d’après-midi sous le toit d’une maison qui n’est pas habitée. L’alarme a été donnée peu avant 17h30, selon la police. Le bâtiment se trouve à l’intersection de la Rue des Prés et de la Vie des Crêts, à quelques dizaines de mètres de l’entreprise Boillat. Une vingtaine de sapeurs-pompiers de la Birse et de Tramelan ont été dépêchés sur place. Le feu a été maîtrisé rapidement, puisque l’échelle a été rangée à 19h15. La police et une ambulance à titre préventif étaient également sur les lieux de l’incendie. Aucune personne n’a été blessée. Les causes du sinistre ne sont pour l’heure pas connues. Une enquête a été ouverte. /jeb