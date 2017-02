Du Métal sur l'Expopark

Le Lucifest veut poser sa fourche sur l’Expopark de Nidau cet été. Ce nouveau festival consacré à la musique Métal est en phase de gestation et doit se dérouler pendant le week-end du 11 et 12 août, sur un ou deux jours. Il est né de l’initiative de jeunes de 18 à 20 ans qui viennent de Bienne, La Neuveville et Neuchâtel.

Les organisateurs estiment que ce courant musical n’est pas suffisamment représenté dans la région et souhaitent le faire découvrir à un public plus large, explique la responsable presse Amandine Donzé. La programmation devrait d’ailleurs faire la part belle aux groupes locaux. Le comité souhaite aussi se démarquer en proposant des espaces de rencontre au public, avec notamment la possibilité de jouer avec des inconnus dans le cadre de jam-session.

Pour réaliser leur projet, l’équipe du Lucifest a besoin d’au moins 17'000 francs. Elle va notamment lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme wemakeit.com le 20 février prochain, ou encore réaliser des ventes de pâtisseries. /ast