La Birse va être repeuplée

Un coup de pouce pour la Birse. Les autorités cantonales jurassiennes et bernoises, en collaboration avec les sociétés de pêches concernées, vont procéder à un repeuplement de la rivière entre Moutier et Delémont. Quelque 50'000 truites juvéniles seront introduites sur ce cours d'eau ces deux prochaines années. L'information a été rendue publique samedi après-midi lors de l'Assemblée générale de la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens. Ce programme fait suite à la pollution qui avait touché la Birse entre 2013 et 2014. La faune piscicole avait été décimée en aval de la STEP de Roches. Les différentes analyses n'avaient pas permis de définir les causes de cette disparition. /ncp