Le Schnapou en berne

Serait-ce le dernier numéro imprimé du Schnapou ? Le journal de Carnaval de Moutier a dévoilé sa nouvelle édition mercredi. Friands de déclarations choc, les rédacteurs ont laissé entendre que le journal pourrait à l’avenir être édité sur internet.

La parole aux pro-bernois

Pour présenter le 40e numéro, les correspondants du Schnapou ont reçu les médias avec le visage masqué par celui de politiciens bien connus de la région. Vu le contexte de votation exceptionnel, la parole a été donnée en priorité aux pro-bernois, selon le comité : « la composante la plus compétente pour la diffusion de tous ménages humoristiques et fantaisistes. » Une nouvelle miss Schnapou au corps bronzé et galbé orne la couverture, tandis que les frasques des Prévôtois remplissent les colonnes. La page centrale offre un argumentaire en vue du scrutin du 18 juin.

Tournant moderne

La jeune génération y a apporté son lot de scoop et de photos glanées sur les réseaux sociaux. A l’avenir, le Schnapou pourrait exister uniquement en version électronique déclare l’un des vétérans. Il glisse un appel envers la générosité des lecteurs, qui reçoivent le journal gratuitement. 6000 exemplaires seront distribués jeudi matin dans les boîtes aux lettres. /sca