Le canton dispose de suffisamment de places d'accueil

Les préfets du canton de Berne ont mené à bien leur mandat. En 2016, le Conseil-exécutif leur avait confié comme tâche de trouver 3300 places d’hébergement pour les requérants d’asile. Les résultats des travaux ont été présentés lors d’une séance avec la Direction de la police et des affaires militaires.

L’ensemble des places requises, dont 95 dans le Jura bernois, a été trouvé, l'objectif a donc été atteint. La Direction de la police et des affaires militaires indique que vu le nombre de demandes d’asile largement inférieur aux prévisions de l’an dernier, il n’est pour le moment pas prévu d’ouvrir de nouveaux centres collectifs. Seulement, la situation migratoire en Europe et dans les pays en crise reste incertaine. Le canton de Berne veut donc continuer à planifier des solutions d’hébergement en réserve. Le but est de disposer en tout temps de suffisamment de places.

Bonne collaboration

La Direction de la police et des affaires militaires est convaincu que confier ce mandat aux préfets constitue la bonne démarche pour relever les défis du domaine de l’asile. Elle relève aussi la bonne collaboration entre les préfectures et les communes, qui ont également participé de manière active à la recherche de solutions d’hébergement appropriées. /comm+mdu