Les élèves du canton de Berne font leur show

Ils ont mis le feu au Palais des Congrès de Bienne. Les élèves du canton de Berne ont fait le show samedi après-midi à l’occasion du School Dance Award, soit le Championnat de dance des écoles du canton. En tout, 21 groupes d’enfants se sont succédés sur les plates-bandes devant quelque mille spectateurs. Les grands gagnants de cette 22e édition sont les Black Soul de l’école d’Aeschi-Krattingen, les Fire Girls de l’école de Mühlefeld et the Evolution of Music du gymnase de Thune. Ils représenteront le canton de Berne lors de la grande finale à Bâle le 18 mars prochain. Ils se mesureront aux élèves des cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville.

Une année spéciale

Cette année, le concours s’est déroulé à Bienne pour la première fois. Une nouveauté dont l’organisateur, à savoir l’Office bernois de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires se félicite. /lhu