Les jeunes Prévôtois impliqués dans la prévention routière

Le service de la jeunesse et des actions communautaires (SeJAC) de Moutier a présenté vendredi soir au Cinoche le film « Survirage », fruit d’une collaboration débutée il y a une année entre le SeJAC et une douzaine de jeunes Prévôtois âgés de 18 à 22 ans. Ce projet pilote a été développé afin de questionner les limites de la prévention traditionnelle, dont les jeunes sont souvent exclus. Pour éviter cela, le SeJAC a choisi d'utiliser une méthode originale et proactive en impliquant les jeunes pour mieux les sensibiliser aux dangers de la route. « Mais l'objectif n'était pas forcément de faire passer un message » explique Sylvère Ackermann, animateur socioculturel au service de la jeunesse, et d'ajouter que « l'idée était surtout de mettre en image le processus, l'aventure que ces jeunes ont vécu dans le cadre de ce projet, la fidélité et la réflexion dont ils ont fait preuve ».

Le fruit d'un travail d'environ un an

Ce travail de longue haleine a été initié en 2015 suite à des discussions informelles, au cours desquelles les animateurs du SeJAC ont constaté que la voiture occupait une place de choix dans l'imaginaire des jeunes adultes et que la conduite à risque était souvent valorisée lors des échanges. Le projet s'est alors décliné en trois phases à partir du mois de mars 2016 ponctuées de plusieurs entretiens individuels. Les participants ont notamment rencontré des intervenants du domaine de la prévention, ainsi que la pilote Cyndie Allemann, au cours d'un souper-quizz. Ils ont également eu l'occasion de suivre un cours pratique de conduite donné par un instructeur du TCS sur le circuit de Lignières (NE), le tout sous les yeux vigileants du vidéaste Guillaume Lachat et de la réalisatrice Lucienne Lanaz. / jefa