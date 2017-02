Courtelary, la culture par l'image

La Fibule d’Alaric repart pour un tour. La onzième édition du prix culturel de Courtelary portera sur le thème « architecture industrielle dans le périmètre du Jura, du Jura bernois et de la ville de Bienne ». Les participants devront rendre un travail sous la forme de dessin, de peinture, de collage ou de photographie. La participation est ouverte aux personnes de plus de 18 ans domiciliées dans le Jura bernois, à Bienne et dans le Jura. Les œuvres devront être remises à la municipalité de Courtelary avant le 29 septembre à midi. Le prix, 2000 francs, sera décerné le 25 novembre au centre communal du village. /ast