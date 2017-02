Rama Watch fait faillite

Rama Watch va fermer ses portes. L’entreprise horlogère de La Neuveville a été mise en faillite par le tribunal de Moutier lundi. Le juge a révoqué le sursis concordataire qui lui avait été accordé il y a près d’un an. Dans l’intervalle, la société n’est pas parvenue à redresser la barre.

Les activités de Rama Watch ne lui permettent plus de couvrir ses charges, et ses perspectives sont inexistantes, selon le juge. Il a donc décidé de protéger le patrimoine qui pouvait encore l’être en prononçant une faillite, alors que les patrons de l’entreprise et certains créanciers souhaitaient que le sursis soit prolongé jusqu’à son terme, le 11 mai prochain.

Cette nouvelle a été accueillie avec déception par le directeur des ventes. Durant l’audience, il a rappelé la volonté de l’entreprise de partir la tête haute et de rembourser au mieux ses dettes en liquidant la société au meilleur prix.

Le juge a reconnu qu’il était humainement difficile de mettre un terme à une firme née en 1914, mais que la situation ne permettait pas de rendre une autre décision. Il a aussi rappelé que Rama Watch pourrait encore trouver un accord avec ses créanciers pendant la procédure de faillite. Si tel était le cas, la faillite serait annulée et serait remplacée par un concordat.

Les patrons de Rama Watch disposent maintenant de 10 jours pour faire recours contre cette décision. Ils n’ont pas souhaité nous dire s’ils allaient saisir cette opportunité. /ast