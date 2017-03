Piétonnes heurtée sur la route de Mâche

Une jeune femme a été heurtée par une voiture hier soir à Bienne. Elle se trouvait près d’un passage piéton à la rue de Mâche, à proximité de l’arrêt de bus Piasio. Elle avait presque entièrement traversé la chaussée lorsqu’elle a été percutée par une voiture sombre qui circulait en direction de la rue des prés. Le conducteur s’est ensuite rendu auprès de la jeune fille et lui a demandé si elle était blessée, mais elle a répondu par la négative, alors qu’elle l’a été légèrement. La police a ouvert une enquête et demande au conducteur et aux témoins de s’annoncer au 032 324 85 31. /ast