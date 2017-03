Les fauves de retour à Crémines cet automne

Le Siky Ranch va fusionner avec le Parc aux fauves de Subingen. La fauconnerie de Crémines accueillera bientôt les animaux du zoo soleurois. Les deux structures ont confirmé lundi qu’elles allaient unir leurs forces, une piste déjà avancée en novembre dernier. Elles ont signé un accord en ce sens mardi passé. La société Parc aux fauves Subingen SA va augmenter son capital-actions de deux millions de francs pour ce projet. Des travaux de planification et de constructions devront être réalisés dès cet été pour assurer le déménagement des animaux dans le Jura bernois cet automne. Inauguré en 2003, le parc soleurois accueille actuellement une vingtaine de fauves, dont des lions, des tigres et de pumas, ainsi qu’une vingtaine d’animaux plus petits tels que des chèvres, des chiens et des cochons. L’opération permettra d’offrir un soutien au Siky Ranch, qui faisait face à une situation financière délicate. /ast