Lot de nouveautés pour le SEFB

Un projet de mariage et un baptême ont rythmé l’assemblée générale du syndicat des enseignants francophones bernois. Ses membres, réunis à Sonceboz mercredi soir, ont accepté de poursuivre le rapprochement avec Formation Berne, son pendant pour la partie alémanique du canton. Les liens devraient se resserrer entre les deux entités tout au long de cette année. Si cette période commune s’avère fructueuse, une nouvelle organisation qui englobe les deux syndicats francophone et alémanique pourrait voir le jour. Ces fiançailles présentent notamment un avantage financier pour la structure régionale car le syndicat alémanique possède des ressources bien plus grandes que les siennes.

Les membres du syndicat ont également décidé hier soir de changer l’appellation de son organisme. L’appellation « syndicat des enseignants du Jura bernois » a été abandonné au profit de la dénomination « syndicat des enseignants francophones bernois ». Un nouveau nom qui correspond davantage à la réalité puisque les enseignants romands qui exercent à Bienne et Berne font partie intégrante de la structure syndicale. /nme