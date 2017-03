Vote communaliste à Moutier : deuxième débat le 18 avril !

Le 18 juin prochain – soit dans 100 jours ce vendredi – les citoyens de Moutier se prononceront sur leur avenir institutionnel. Veulent-ils rester bernois ou rejoindre le canton du Jura ? En vue de ce vote communaliste historique, les radios RJB et RFJ organisent, conjointement, un deuxième débat public retransmis en direct. Il se déroulera le mardi 18 avril à la Sociét’halle, dans la cité prévôtoise, à 18h20.

Les mouvements Moutier-Prévôté et Moutier-Ville-Jurassienne sont les invités de ce grand rendez-vous. Moutier-Prévôté sera représenté par Patrick Roethlisberger (porte-parole et conseiller de ville PLR) et Marcelle Forster (membre du comité et ancienne conseillère municipale PS). Moutier-Ville-Jurassienne sera pour sa part représenté par Laurent Coste (directeur de campagne et conseiller de ville PDC) et Valentin Zuber (porte-parole et conseiller de ville PSA). Ouverture des portes au public à 18h.

RJB et RFJ avaient organisé un premier débat public le 14 décembre dernier, entre le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg et le ministre jurassien Charles Juillard. A revoir ci-dessous :