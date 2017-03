Visite au pays de la géothermie profonde

Des exemples concrets pour illustrer le projet de centrale de géothermie profonde à Haute-Sorne. Geo-Energie Suisse, qui porte le dossier jurassien, a invité ceux qui le souhaitaient à se rendre samedi en Alsace dans les installations de Rittershoffen, Soultz-Sous-Forêts et à Insheim en Allemagne. Une quarantaine de personnes, citoyens et politiciens, ont fait le voyage. Les centrales présentées ne sont pas tout à fait semblables au projet jurassien en termes d’utilisation et d’emplacement. Elles sont toutefois comparables selon le chargé de projet de Geo-Energie Suisse, Olivier Zingg : « Il n’y a pas deux centrales identiques qui existent. À Rittershoffen par exemple, il n’y a pas de production d’électricité. Mais les éléments constitutifs sont tout à fait semblables au projet jurassien ». La centrale de Rittershoffen produit de la chaleur pour une usine de transformation d’amidon alors que la centrale de Soultz que nous avons visité et un projet pilote scientifique, un centre d’expérimentation de géothermie profonde.

Une culture du sous-sol

Le maire de Rittershoffen a accueilli les visiteurs jurassiens. Daniel Pflug constate qu’il n’y a pas eu d’opposition à la centrale dans sa commune : « Il y a une culture du sous-sol dans notre région. Les premiers forages de pétrole ont été effectués pas loin d’ici et la centrale de Soultz-Sous-Forêts existe depuis 30 ans ». En bref : les gens sont habitués et faire des trous dans le sol ne les effraie pas. Daniel Pflug nous raconte comment on vit avec une centrale comme voisine.