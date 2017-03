Un décès dans l’incendie de la rue Karl Neuhaus à Bienne

Un décès et plusieurs personnes transportées à l’hôpital : c’est le bilan de l’incendie qui s’est déclaré samedi soir à la rue Karl Neuhaus à Bienne. L’alerte a été donnée peu après 22 heures. Les pompiers de Bienne dépêchés sur place se sont retrouvés face à une forte fumée et à des flammes qui s’échappaient des fenêtres du rez-de-chaussée de l’immeuble. Ils ont réussi à éviter la propagation du feu au reste du bâtiment mais les forces d’engagement ont découvert une personne sans vie à l’intérieur de l’immeuble lors des travaux d’extinction. Le corps a été transporté à l’institut de médecine légale de l’Université de Berne afin de déterminer la cause du décès et l’identité de la victime. Par ailleurs, un homme blessé a dû être transporté à l’hôpital. Une femme et un enfant ont également été emmenés à l’hôpital pour un contrôle. Tous deux se trouvaient encore à l’un des étages supérieurs de l’immeuble à l’arrivée des secours. Ils ont pu être évacués par les pompiers au moyen d’un véhicule à échelle tournante.

Plusieurs rues adjacentes du lieu du sinistre ont dû être fermées pour permettre l’intervention des secours. Le corps des sapeurs-pompiers de Bienne a mis sur pied un piquet d’incendie une fois le feu éteint. L’immeuble qui a été le théâtre de l’incendie est partiellement inhabitable. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre et lance un appel à témoins. /comm + fco