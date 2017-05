Accident mortel pour un motard à Tavannes

Un grave accident s’est produit mercredi soir entre Tavannes et Le Fuet. Après avoir chuté, un motocycliste est décédé suite à une collision avec une voiture. La police cantonale bernoise a été avertie peu avant 21h30. Selon les éléments actuels de l'enquête, le pilote circulait depuis Le Fuet en direction de Tavannes lorsqu’il a chuté dans un virage à droite à la hauteur du point de recyclage, puis dévié sur la voie de circulation opposée. Il a alors été heurté par une voiture arrivant sur cette voie. Malgré les mesures de sauvetage fournies par les forces d’intervention immédiatement dépêchées sur place, la victime, une homme de 30 ans domicilié dans le canton de Berne, a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident.

Fermeture durant sept heures

La Rue de Fuet entre Tavannes et Le Fuet a dû être fermée au trafic pendant sept heures pour les secours et les travaux liés à l’accident. Outre différents services de la police cantonale bernoise, les sapeurs-pompiers de Tramelan et Tavannes et l’office cantonal des ponts et chaussées ont été engagés, ainsi que le Care Team du canton de Berne. /sca+comm