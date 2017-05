« Une communication officielle très dommageable »

Le conseil municipal de Moutier prend position sur les excuses du canton de Berne. Il a traité cette question lors de sa séance de mardi soir. Il considère « très dommageable la communication officielle, par le canton de Berne, d’informations erronées, répercutées à réitérées reprises, alors que les opérations de vote [sur l’appartenance cantonale de Moutier] ont débuté ». Les autorités prennent acte des excuses qui leur ont été adressées mais peine à s’expliquer « pareille légèreté, qui a sans doute contribué à tromper certaines électrices et électeurs ». Elles ajoutent « ne pas pouvoir s’imaginer que les autorités cantonales bernoises aient pu sciemment se prêter à un tel exercice de désinformation ou de propagande ». Et de préciser que cette affaire est de nature à discréditer l’ensemble des affirmations du canton de Berne dans la campagne en vue du vote du 18 juin sur l’appartenance cantonale de la ville. Les autorités de Moutier n’en resteront pas là et demandent des explications supplémentaires et circonstanciées. Elles se réservent le droit de « prendre les dispositions qui s’imposent pour sauvegarder les intérêts des citoyennes et citoyens de Moutier ». /comm+ast