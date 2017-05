UBS à Bienne: de l'emploi pour les futurs diplômés

Des centaines d’employés quitteront Zurich pour la ville de Bienne d’ici 2019. La banque va décentraliser une partie de ses activités dans la cité seelandaise. Une décision saluée par le conseil municipal biennois. Il s’agira essentiellement de postes dans l’administration et dans l’informatique. Et même si le numéro un bancaire helvétique n’est pas en mesure de préciser le nombre de personnes qui seront embauchées dans la région, l’entreprise a la ferme intention de recruter. Et pas seulement dans les campus universitaires. Les précisions de Jean-Raphaël Fontannaz, porte-parole de l’UBS: