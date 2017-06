Les locataires de la région gênés de demander

Les locataires du Jura et du Jura bernois doivent davantage faire valoir leur droit, estime l’Asloca TransJura. L’Office fédéral du logement annonçait jeudi matin une baisse du taux hypothécaire d’un quart de point. L’indice est passé de 1,75% à 1,5%. Cette diminution ouvre la voie à des réductions de loyers. Pourtant, dans la région, les locataires n’ont pas pour habitude de formuler une telle demande à leur propriétaire. Pour Maude Rennwald, avocate-conseil à l’Asloca TransJura, la proximité entre les locataires et les propriétaires peut constituer un frein. Certains locataires habitent en effet dans le même immeuble que leur propriétaire et le voient régulièrement.

En cas de refus de la part du propriétaire ou de la gérance d’accéder à une demande du locataire, il est possible de faire appel à l’autorité de conciliation. Dans le canton du Jura, il en existe une dans chaque district. Dans le Jura bernois, c’est à Moutier que se trouve cette autorité pour toute la région.

L’Asloca TransJura propose une journée porte-ouverte samedi 10 juin à la rue des Granges à Delémont. Elle propose ses services aux locataires pour les aider à faire une demande de réduction de loyer. /lhu