Retour à la maison pour les Imériens

Une usine et des habitations de la zone industrielle de St-Imier ont été évacuées vendredi après-midi. Un véhicule qui transportait des produits chimiques a été victime d’un incident. Personne n’a été blessé indique la police cantonale bernoise. L’alarme a été donnée peu après 15h. La police cantonale bernoise, une ambulance et plusieurs camions de pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils ont bouclé la circulation, dans la rue de la clé, là où était située la camionnette concernée. Les habitants des logements à proximité et les travailleurs d’une entreprise non loin ont dû être évacués. Ils ont pu regagner leur domicile et leur lieu de travail trois heures plus tard. Les analyses scientifiques se sont poursuivies durant la soirée pour déterminer les produits chimiques présents dans le véhicule. Une enquête a également été ouverte afin de connaître les circonstances exactes de cet incident. /lhu