Le vote du 18 juin à Moutier dans l'oeil de Swiss.Vote

Swiss.Vote élargit son champ d’action. La plateforme internet, qui a pour objectif de mieux expliquer aux citoyens les votations fédérales, se lance dans un projet pilote en s’intéressant à un objet communal. Le premier test sera le vote du 18 juin à Moutier. « Notre ambition est d’élargir d’une manière générale notre travail afin de digitaliser la vie politique en Suisse et pour nous l’étape suivante passe par les votations communales », explique Mattia Dellacorte, responsable du projet Swiss.Vote. « Si on a choisi le vote de l’appartenance cantonale de Moutier, c’est parce que nous sommes des enfants de la cité prévôtoise et pour effecteur un projet test on s’est dit que c’était vraiment l’occasion rêvée », détaille Mattia Dellacorte.

De riches informations

Le portail Swiss.vote propose ainsi aux citoyens un résumé de la votation du 18 juin à Moutier. Un certain nombre de documents sont aussi à disposition, tels que les deux rapports d’expertise qui ont été rendus public, les dossiers informatiques publiés par les cantons de Berne et du Jura ainsi que par la commune de Moutier ou encore les arguments des comités « Moutier, ville jurassienne » et « Moutier-Prévôté ». « Les utilisateurs ont par ailleurs la possibilité de commenter et partager ces documents », précise le responsable du projet. /afa