La Poste se fait remettre à l’ordre

La décision a été prise vendredi par la PostCom. Le géant jaune doit reprendre la distribution du courrier et des colis à La Goule sur la commune du Noirmont. En mars, la Poste avait décidé de ne plus se rendre dans cette zone pour des questions de sécurité. Elle avait notamment fait référence au glissement de terrain survenu en février, sur la route qui relie le Noirmont au hameau La Goule. Mais cette argument n’a pas suffit à convaincre la PostCom.

Sur la base du dossier fourni par la commune du Noirmont, la Commission fédérale de la Poste a considéré que la sécurité des conducteurs n’était pas remise en cause. En outre, la zone concernée touche plus de cinq maisons habitées et la distance à parcourir par les facteurs ne dépassent pas les deux minutes. Aussi, la Poste se doit de livrer à domicile et ne peut demander aux citoyens de retire le courrier à la case postale du Noirmont, comme elle le fait depuis le mois de mai. Pour ces raisons, la PostCom s’est rangée du côté de la Société des Forces Electriques de La Goule qui s’était opposé à la décision. La démarche avait également été appuyée par la commune du Noirmont et quatre habitants de La Goule.

Une victoire passagère

La décision de la PostCom de rétablir la distribution à domicile est une victoire. Mais le combat continue pour la Société des Forces Electriques de La Goule basée à St-Imier, pour la commune du Noirmont et les habitants de La Goule. En effet, la reprise de la livraison est effective le temps que la Commission fédérale de la Poste statue définitivement sur ce dossier. Une procédure est en cours pour savoir si la distribution à domicile sera maintenant ou non à La Goule. C'est la PostCom qui devra se prononcer sur la question. /lhu