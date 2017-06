Le film « Ici c’est Moutier » n’est pas du goût de la SRT

Cette émission est une faute de la part de la RTS, c’est ce qu’estime le comité de la SRT du canton de Berne. La Société des auditeurs-téléspectateurs condamne le documentaire « Ici c’est Moutier » diffusé dans Histoire vivante le 28 mai, selon une information révélée par le Journal du Jura.

Dans une lettre envoyée à la RTS, la SRT qualifie ce reportage de mal documenté et partisan. Le comité critique notamment le fait que l’émission ait été confiée à un réalisateur jurassien, il dénonce aussi des lacunes dans ses connaissances historiques. D’après le Journal du Jura, la SRT remet aussi en cause le choix des intervenants, notamment la présence de la déléguée culturelle du Jura, alors qu’il n’y a aucun représentant culturel du Jura bernois ou du canton de Berne. La SRT demande à être entendue et réclame que soient prévues des mesures compensatoires avant le 18 juin.

De son côté, la RTS nous a indiqué qu'elle n'avait pas encore reçu cette lettre. Elle prendra position après avoir pris connaissance de ce courrier.