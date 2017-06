Accident entre Tavannes et Tramelan

Un accident de la circulation s'est produit jeudi en milieu d'après-midi sur la route entre Tavannes et Tramelan. Selon les premières informations de la police cantonale bernoise, un choc s'est produit entre une voiture et une moto. Blessé, le motard a du être héliporté par la Rega. La route était encore fermée à la circulation jeudi soir à 18 heures. Une déviation a été mise en place via le Fuet et par la route de la piscine de Tramelan. /sca+nme