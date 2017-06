L’UDC et le PLR déboutés à Moutier

Le Tribunal administratif du canton de Berne rejette un recours des groupes UDC et PLR au Conseil de ville de Moutier à propos de la Caisse de pensions du Jura. L’information a été publiée ce samedi dans « Le Quotidien Jurassien ». La décision fait suite à une première prise de position du préfet du Jura bernois qui avait également repoussé la plainte. Les groupes UDC et PLR contestent la décision du législatif prévôtois de confier à a Commission de gestion et de surveillance l’enquête sur les responsabilités de la municipalité dans le dossier de la Caisse de pensions jurassienne à laquelle sont affiliés les employés communaux de Moutier. Les deux partis réclament la nomination d’une commission indépendante et peuvent encore porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. /fco