Moutier : le jour J en direct

Maxime Zuber, ancien maire de Moutier, à l'antenne

Maxime Zuber s'exprime à notre micro. Le monde reflète l'importance de l'objet, selon lui. "Quand on a du monde à un match de foot, on aime bien gagner", dit-il. Une façon de rappeler que rien n'est joué, malgré la foule des autonomistes présente dans les rues. L'importance de l'enjeu n'échappe a personne, ajoute-t-il. Le processus démocratique suisse est très fin et permet de mettre en place un processus tel que celui de Moutier. Un long combat et de longues années de travail sur lesquels Maxime Zuber a pu prendre du recul. Il a pris de la distance mais le cœur n'a pas changé.