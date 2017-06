La navigation est suspendue sur les rivières jurassiennes

Il n’est plus possible de naviguer sur les cours d’eau principaux du canton. L’Office de l’environnement indique jeudi que cette suspension a été décidée en raison du faible débit des rivières. Celui du Doubs est passé sous la barre des six mètres cubes à la seconde. À la problématique du manque d’eau s’ajoute celle des températures caniculaires. Selon l’ENV, la chaleur rend les conditions de vie pour la faune aquatique précaire.

Les pêcheurs doivent, par ailleurs, rester sur les berges et ne pas pénétrer dans le lit du Doubs pour pratiquer leur activité, conformément au règlement en vigueur dans le domaine. L’Office de l’environnement indique compter sur le bon sens des professionnels de la branche pour respecter la réglementation. Il précise que des contrôles seront effectués et que les abus feront l’objet d’une dénonciation pénale.

Les autorités pourraient encore procéder à des pêches de sauvetage en tête des bassins versants, là où les écoulements deviennent trop faibles pour garantir suffisamment d’oxygénation aux poissons. /comm+alr