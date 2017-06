Mission nettoyage du lac et ses rives

Mégots, bouteilles en PET, plastiques en tout genre ou même roues de voitures, les détritus qui jonchent les abords et les profondeurs de nos lacs sont nombreux et parfois improbables. Pour combattre cette pollution, l’association « Bergers du Lac de Bienne » a vu le jour au printemps dernier sous l’impulsion des deux amis neuvevillois. Ses membres repartent ce samedi pour une nouvelle mission de nettoyages des rives et du lac dès 9 heures à la Neuveville. Une équipe de plongeurs ratisse les profondeurs tandis que des groupes à terre se lancent dans une opération « zéro mégot ».

L’association « Bergers du Lac de Bienne » mène une autre grande opération de ramassage à terre jeudi prochain en compagnie de 280 enfants de l’école primaire de La Neuveville. Les élèves âgés de 4 à 12 ans patrouilleront dans toutes les rues de la localité pour récolter les déchets sauvages. /nme