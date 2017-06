L'usine Tectri en feu à Court

Un épais panache de fumée noire est visible au-dessus de Court. Les pompiers ont dû intervenir vendredi matin suite à un incendie. L’alarme a été donnée vers 10h45. Le feu s'est déclaré sur le toit de l'usine pour une raison qui reste encore inconnue. Les pompiers de Court, Moutier et Bienne, des policiers et des ambulanciers ont été vus sur place. Selon nos informations confirmées par la police cantonale, il n'y a pas de blessé. L'autoroute A16 est actuellement fermée entre Loveresse et Moutier dans les deux sens. /sca