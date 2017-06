Odile Rein-Sypcher et Gilles Bailly les plus forts au Rétemberg

Plus de 130 personnes ont sué vendredi soir pour la treizième édition de Vicques-Rétemberg. La course à pied a été remportée chez les dames par Odile Rein-Spycher du Noirmont. Elle a notamment battu le record du parcours. La Jurassienne a couru les 6,3km en 33'44''. Le podium féminin est complété par Tatiana Von Allmen de Steffisburg et Morgane Crausaz de Bassecourt qui suivent la Franc-montagnarde avec près de deux minutes de retard.

Chez les hommes, Gilles Bailly de Perrefitte a pris la première place en 29'17''. Il est suivi par Patrick Jeanbourquin du Noirmont et Livien Monti de Fontenais. /alr