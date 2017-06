Une journée pour prendre son temps

Un départ en grande pompe

Le départ officiel a été donné à 10h tapante. Les participants ont enfourché leur vélo sur un fond de musique portugaise. Le groupe « Les Hirondelles » a accompagné les premiers cyclistes avec des notes d’accordéon. Le ruban a été coupé par la championne de cyclisme, Lise-Marie Henzelin. La ministre jurassienne Nathalie Barthoulot et le président du gouvernement Frédéric Lovis se sont joints à elle. Un autre invité était présent au Slow Up Jura pour la première fois. Il s’agit du maire de Moutier, Marcel Winistoerfer, qui s’est réjoui de constater la présence de plusieurs prévôtois à la manifestation.

Une brise agréable

Comme chaque année, cette neuvième édition se déroule dans des conditions météorologiques idéales. La chaleur de cette dernière semaine à laisser place à un peu de fraîcheur. Les nombreux coureurs présents sur la ligne de départ se sont montrés ravis de la petite brise qui va les accompagner sur ce parcours de 34 kilomètres.

Prendre son temps

Au menu de cette Agglo’balade: des repas slowAppétit et de la cuisine exotique dans la cour du Château à Delémont. Côté animations, un bowling humain, un trampoline ou encore un mur de grimpe sont, entre autres, proposés dans les différents villages. Pour terminer, une activité, pas comme les autres, est aussi au programme. Il s’agit d’une rencontre avec des éleveurs de Jura Lama et leurs animaux. Cette animation est destinée à rappeler le concept du Slow Up Jura, c’est-à-dire remettre au goût du jour les moyens de locomotion doux, et surtout, prendre son temps, à l’image des lamas./lhu