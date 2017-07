La braderie de Bienne ternie par plusieurs agressions

Un brigandage a été commis dimanche à la gare de Bienne en marge de la braderie. Un homme a été agressé puis détroussé par quatre inconnus peu après 5 heures du matin. D'après les informations actuelles, l’individu a rencontré un groupe d'inconnus à la gare et a commencé à discuter avec eux. Le groupe, qui se composait de deux femmes et deux hommes, a finalement accompagné l'homme jusque sur le quai numéro un en direction du magasin Aldi. Là, la victime a été physiquement agressée et a chuté au sol. Les auteurs soupçonnés lui ont encore subtilisé des objets de valeur avant de prendre la fuite dans une direction inconnue. La victime a été emmenée à l'hôpital pour un contrôle.

Appel à témoins

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour brigandage et lance un appel à témoins. Les quatre protagonistes semblent tous être âgés entre 17 et 20 ans. Selon les déclarations, l'un des hommes est mince et mesure environ 170 centimètres. Il a le teint foncé, une chevelure foncée très frisée et s'est exprimé en suisse-allemand.

Le second homme impliqué est également de stature mince, mesure environ 180 centimètres et a la peau foncée. Les deux femmes mesurent à peu près 170 centimètres. L'une d'elles a la peau claire et des cheveux blonds alors que l'autre a la peau foncée et les cheveux bouclés et foncés. Les personnes qui ont observé les faits ou qui peuvent fournir des indications quant aux auteurs sont priées de s'annoncer au 032 344 51 11.

Une septantaine de méfaits

La police a par ailleurs reçu une septantaine d'annonces en lien avec la braderie de Bienne durant le week-end. Elles concernaient avant tout des vols à la tire des bagarres, des voies de faits ainsi que des nuisances sonores.

Quelques annonces de comportements contraires aux bonnes mœurs ont aussi été rapportées. L'un des auteurs présumés a déjà pu être interpellé. De plus amples investigations sont en cours.

Les agents présents sur les lieux ont prêté main forte aux secours à de nombreuses reprises lors d'urgences médicales. De manière générale, ils ont constaté une forte consommation d'alcool et de drogue./comm+anl