Accident de la route dans le tunnel de Moutier

Un accident s’est produit dans le tunnel de Moutier dimanche aux alentours de 20h30. La police cantonale bernoise a confirmé nos informations. Elle précise qu’un seul véhicule est en cause. Il circulait en direction en de Delémont aux moments des faits. Une personne a été blessée et héliportée à l’hôpital de Bâle. Le tunnel a été momentanément fermé au trafic. La police cantonale bernoise et des ambulances de Moutier et Delémont ont pris part à l’intervention. /anl