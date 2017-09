Un second prix pour « Cormoret bouge »

« Cormoret bouge » se distingue pour la seconde fois. La manifestation sportive organisée ce printemps est arrivée deuxième du concours national « La Suisse bouge ». Le prix doté de 1'500 francs récompense les communes qui ont mis sur pied le programme sportif le plus varié sur une semaine d’activité, les moyens de communication et d’information utilisés, ainsi que la durabilité du projet et la place faite aux sponsors. 171 communes étaient en lice. L’argent reçu permettra d’équilibrer les comptes de la manifestation. « Cormoret bouge » devrait revenir l’an prochain mais ne se tiendra que sur deux jours, les 5 et 6 mais. La commune participera une nouvelle fois au record national de la plus grande leçon de gymnastique./comm+ast