Unis contre la disparition des radios et TV

La mobilisation contre l’initiative No Billag prend de l’ampleur. L’Association contre la disparition des radios et TV a vu le jour ce jeudi. Elle réunit des élus nationaux et des personnalités romandes, déterminés à empêcher l’avènement d’un désert médiatique en Suisse romande.

Pour les adversaires de l’initiative, si le texte devait être adopté par les Suisses le 4 mars prochain, 19 chaines publiques et privées de radio et de télévision seraient touchées en Suisse romande, - dont votre radio. Faute d’appui public, elles seraient vraisemblablement contraintes de mettre la clé sous le paillasson.

Pour le président de l’association, le conseiller national PLR vaudois et syndic de Montreux Laurent Wehrli, il convient de bien lire le texte de l’initiative et ne pas s’arrêter à son titre racoleur: